В Украине начали использовать "Молнупиравир" от COVID-19: как получить препарат

Таблетки от коронавируса назначают только семейные врачи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину уже прибыли первые 60 тысяч курсов препарата от коронавируса "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Этот препарат запрещен к продаже, он не должен появиться в аптеках.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Когда стоит назначать "Молнупиравир"

Первые украинские пациенты уже получили препарат "Молнупиравир".

"Благодаря этому препарату прекращается построение новых молекул РНК, то есть вирус перестает размножаться в клетках и таким образом прекращается инфицирование новых клеток", — сказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха.

Таблетки важно назначить в первые 5 дней инфицирования.

Реклама

Кому назначают препарат:

больным диабетом,

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

людям с избыточным весом,

украинцам старше 60 лет.

Где можно получить препарат

"Молнупиравир" запрещен к продаже. Препарат не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

"Если его (лекарство "Молнупиравир" — Ред.) можно будет применять всем, кому это рекомендовано, прежде всего лицам групп риска, есть надежда, что противовирусные препараты вместе с вакцинацией смогут повлиять на ход пандемии", — отмечает Волоха.

Реклама

"Молнупиравир" вдвое уменьшает риск госпитализации.

Эффективность препарата ранее

В исследованиях "Молнупиравира" принимали участие 775 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Их результаты оказались такими:

было госпитализировано 7,3% участников исследования, получивших лекарство;

участников исследования, получивших лекарство; при этом из тех, кто получил плацебо (таблетку-пустышку), в больнице оказались 14,1% пациентов;

пациентов; в группе пациентов, получивших "Молнупиравир", никто не умер, однако от последствий коронавируса позже скончались восемь пациентов, которым дали плацебо.

В ноябре 2021 года сам производитель признал, что таблетки не столь эффективны, как надеялись сначала. Но в начале января производитель Merck заявлял, что их препарат эффективен и для лечения заболевания, вызванного новым штаммом омикрон.

Читайте также: