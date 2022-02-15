В Украине начали массово торговать тревожными чемоданами: сколько стоят и надо ли покупать

Цены на "тревожные чемоданчики" стартуют от 500 гривен/Коллаж: "Сегодня"

За последние несколько дней в Украине выросло число предложений по продажам так называемых "тревожных сумок". Это связано с угрозой вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает "Сегодня"

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Сколько стоит "чемоданчик"?

"Сегодня как никогда актуален "тревожный чемоданчик", — с таких слов начинают свои объявления многие из продавцов. Свой товар на сайтах бесплатных объявлений они предлагают по ценам, стартующим с 500 грн. За один из самых укомплектованных "чемоданов", в том числе и газовой горелкой, и необходимыми для выживания инструментами, продавец запросил 4900 грн. Примечательно, что большинство объявлений о продаже появилось за последние 2-3 дня.

"Купив такой "чемоданчик" человек не "закроет" в нем свои страхи. Но у кого-то, возможно, снизится чувство тревоги", — говорит кандидат психологических наук, социальный психолог Ольга Плетка.

По ее словам, наличие такого чемоданчика способно дать ощущение временной защищенности. К этому она добавляет, что тем, кто все же решил приобрести набор, советует выбирать такой, где продуктов и воды — как минимум на трое суток.

Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации

Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д) соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы нужно упаковать так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких. Копии документов, которые перечислены выше. Банковские карты и небольшой запас наличных. Дубликаты ключей от дома и авто. Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи. Устройства связи, предоставляющие доступ к информации. Фонарик с запасными батарейками. Компас и часы, лучше водонепроницаемые. Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке. Сигнальные средства (свисток). Рулон широкого скотча. Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м). Блокнот и карандаш. Нитки и иглы. Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках). Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону). Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены. Принадлежности для детей. Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик). Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится). Питьевая вода на первое время.

Угроза вторжения РФ в Украину

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