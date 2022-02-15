В Україні почали масово торгувати тривожними валізами: скільки коштують і чи треба купувати

Ціни на "тривожні валізки" стартують від 500 гривень/Колаж: "Сьогодні"

За останні кілька днів в Україні зросла кількість пропозицій щодо продажу так званих "тривожних валіз". Це пов'язано із загрозою вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє "Сьогодні"

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Скільки коштує "валіза"?

"Сьогодні як ніколи актуальна "тривожна валізка", — з таких слів починають свої оголошення багато продавців. Свій товар на сайтах безкоштовних оголошень вони пропонують за цінами, що стартують від 500 грн. За одну із найукомплектованіших "валіз", зокрема й газовим пальником та необхідними для виживання інструментами, продавець запросив 4900 грн. Варто зауважити, що більшість оголошень про продаж з'явилися за останні 2-3 дні.

"Купивши таку "валізу" людина не "закриє" в ній свої страхи. Але в когось, можливо, знизиться почуття тривоги", — каже кандидат психологічних наук, соціальний психолог Ольга Плетка.

За її словами, наявність такої валізки може дати відчуття тимчасової захищеності. До цього вона додає, що тим, хто все ж вирішив придбати набір, радить вибирати такий, де продуктів і води — як мінімум на три доби.

Набір речей на випадок надзвичайної ситуації

документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правоустановчі документи на нерухомість тощо) зберіть заздалегідь і запакуйте у водонепроникне паковання. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких. Оригінали всіх важливих(паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правоустановчі документи на нерухомість тощо) зберіть заздалегідь і запакуйте у водонепроникне паковання. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких. Копії документів, які зазначені вище. Банківські картки та невеликий запас готівки. Дублікати ключів від будинку та авто. Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі. Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації. Ліхтарик із запасними батарейками для нього. Компас і годинник. Краще водонепроникні. Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку. Сигнальні засоби (свисток). Рулон широкого скотчу. Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м). Блокнот і олівець. Нитки та голки. Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках). Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном). Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька паковань сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби особистої гігієни. Приладдя для дітей. Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик). Запас їжі на декілька днів (все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається). Питна вода на перший час.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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