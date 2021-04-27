В Украине начали вакцинировать людей от 65 лет: два способа записаться

Украина приступила к следующему этапу национальной иммунизационной кампании от COVID-19 – теперь получить прививку могут люди от 65 до 79 лет

В Украине стартовал третий этап вакцинации от коронавируса – вслед за категорией граждан от 80 лет принять вакцину теперь могут и люди от 65 до 79 лет.

Об этом 27 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в приоритетную группу для вакцинации входят люди наиболее преклонного возраста и с неинфекционными хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и болезнями органов дыхания и почек).

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Записаться на прививку от COVID-19 можно двумя способами:

через семейного врача – он поможет выбрать конкретную дату и время прививки и подскажет, как узнать ближайший пункт вакцинации;

напрямую через пункт вакцинации (всего их действует аж 2127) – найти ближайший можно в списке на информационном портале Минздрава.

Новостям "Сегодня" стало известно, что некоторым украинцам из категории "65+" уже звонили семейные врачи, с которыми они заключили декларацию, и предлагали записаться на вакцинацию.

Министерство призывает украинцев помочь своим родным и близким записаться на прививку, поскольку это единственный эффективный способ защититься от коронавирусной болезни.

Напомним, что в стране одобрены вакцины от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac. А по словам министра здравоохранения Максима Степанова, есть еще два кандидата на COVID-вакцину.

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