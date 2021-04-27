В Украине есть два кандидата на COVID-вакцину – Степанов

Сейчас проходят все доклинические фазы наработок для того, чтобы перейти на клиническую фазу

В Украине работают над созданием вакцины от коронавируса – уже есть два кандидата.

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Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV завил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу", – сказал он.

По его словам, есть и вторая наработка, которая также может быть кандидатом на COVID-вакцину.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее. По словам Степанова, это очередной препарат, который поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, а партию в количестве 367 тыс. доз получили на прошлой неделе.

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