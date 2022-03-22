В Украине начнут производить таблетки от СOVID-19

У детей очень часто проявляется постковидный синдром/Коллаж: "Сегодня"
Украина стала одной из немногих стран в мире, где будут производить оральный противоковидный препарат Pfizer. Сейчас производство налаживает фармацевтическая компания "Дарница".
Об этом сообщается на сайте компании.
Заявление
"Мы выиграли конкурс и подписали соглашение с организацией МРР (The Medicines Patent Pool) на получение лицензии по разработке и производству генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir)"."Дарница" является первой и единственной в Украине фармацевтической компанией с правом разработки и производства этого генерического препарата для поставок в 95 стран мира, в том числе и Украины. Пероральное лечение, разработанное Pfizer, предназначено в основном для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, имеющих высокий риск осложнений. Применяется во избежание ухудшения и перехода заболевания с легкой степени тяжести на среднюю тяжесть, а также во избежание госпитализации", – сказано в заявлении "Дарницы".
Пандемия
- На фоне войны, развязанной в Украине международным военным преступником Владимиром Путиным, на второй план отодвинулась ситуация с пандемией коронавируса. Однако люди продолжают болеть и умирать из-за тяжелой формы заболевания.
- 23 февраля – за день до вторжения рашистских войск в Украину – эксперты говорили, что в марте нашу страну ждет новый виток эпидемии COVID-19.
- Ожидалось, что количество суточных заражений COVID-19 в начале марта будет колебаться от 13 до 26 тысяч инфицированных в сутки. Однако нынче Минздрав Украины уже не публикует данные о заболеваемости коронавирусом в Украине. С 1 марта по сегодняшний день такая статистика не надается и международным платформам.