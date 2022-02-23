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COVID-19 будет бить новые рекорды? Ученые рассказали, чего ждать украинцам в марте

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 12:28
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Количество летальных исходов в сутки в стране перешло к медленному снижению
Ученые дали прогноз по развитию пандемии коронавируса
Ученые дали прогноз по развитию пандемии коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество суточных заражений COVID-19 в начале марта будет колебаться от 13 до 26 тысяч инфицированных в сутки.

Об этом сообщает сайт Национальной академии наук (НАН).

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На прошлой неделе ежедневное количество летальных исходов от коронавируса достигло максимума – 244 летальных случаев в сутки – и перешло к медленному снижению. Этот максимум в 2,6 раза ниже, чем максимум волны заболеваемости штаммом дельта.

По данным НАН, за неделю среднее количество новых выявлений в Украине составило до 24 853 человек в день, а среднее количество летальных исходов составляет 240 смертей в день.

По прогнозам ученых, среднее количество новых случаев будет равно 23 799 (20 204-27 080), в течение недели 23 февраля – 1 марта 2022 года, и 20 076 (13 797-26 511) – в течение недели 2-8 марта 2022 года.

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Коронавирус в Украине

За сутки 22 февраля в Украине зафиксировано 25 062 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2 427 детей и 665 медиков.

За прошедшие сутки госпитализировано 3 140 человек, зафиксировано 297 смертей, а выздоровели 37 432 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 4 783 835 человек, летальных исходов – 105 229.

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Всего провели 19 477 406 ПЦР-тестирований.

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