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СЬОГОДНІ Новини України

Тяжкі наслідки та новий варіант омікрону: все про COVID-ситуацію в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 09:27
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Більшість областей у країні перебувають у помаранчевій зоні протиепідемічних обмежень
В Україні висока COVID-захворюваність
В Україні висока COVID-захворюваність / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 23 лютого в Україні знову збільшилася кількість хворих на коронавірус. За добу зафіксували 25 062 нових підтверджених випадків. Крім цього, п'ять областей залишаються у червоній зоні карантину.

Сайт "Сьогодні" розповідає про COVID-ситуацію в нашій країні.

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Коронавірус в Україні

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 2 427 дітей та 665 медиків.

Минулої доби госпіталізовано 3 140 осіб, зафіксовано 297 смертей, а одужали 37 432 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб, летальних наслідків – 105 229.

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Усього провели 19 477 406 ПЛР-тестувань.

Кількість тих, хто заразився в регіонах за добу:

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  • м. Київ – 3699;
  • Вінницька область – 523;
  • Волинська область – 786;
  • Дніпропетровська область – 2343;
  • Донецька область – 1523;
  • Житомирська область – 870;
  • Закарпатська область – 385;
  • Запорізька область – 1274;
  • Івано-Франківська область – 424;
  • Київська область – 1317;
  • Кіровоградська область – 414;
  • Луганська область – 701;
  • Львівська область – 557;
  • Миколаївська область – 1120;
  • Одеська область – 1142;
  • Полтавська область – 1686;
  • Рівненська область – 617;
  • Сумська область – 591;
  • Тернопільська область – 372;
  • Харківська область – 767;
  • Херсонська область – 792;
  • Хмельницька область – 1173;
  • Черкаська область – 1323;
  • Чернівецька область – 294;
  • Чернігівська область – 369.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Вакцинація населення

За останню добу 62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 особи, другу дозу – 27 071 особу, додаткову дозу отримали 598 осіб, бустерну дозу – 18 422 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 осіб, з них отримали першу дозу – 15 712 648 осіб, отримали дві дози – 15 175 097 осіб, отримали додаткову дозу – 27 458 осіб, бустерну дозу – 701 836 осіб.

Усього провели 31 617 039 щеплень.

Карантинні зони

Жовта:

  • Харківська область,
  • Львівська область,
  • Чернівецька область.

Червона:

  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

Всі інші області в помаранчевій зоні протиепідемічних обмежень.

Скріншот: прес-служба МОЗ

Ускладнення після COVID-19

Коронавірус може мати різні прояви та наслідки для здоров'я. Серед них – неврологічні та психічні ускладнення.

У тих, хто перехворів на COVID-19, може бути:

  • втома або біль у м'язах;
  • головний біль;
  • головний біль разом із запамороченням;
  • проблеми зі сном;
  • тривога та депресія;
  • проблеми під час ходьби;
  • зміна нюху чи смаку;
  • сплутаність свідомості;
  • нервове збудження.

Люди з діагностованими психічними та неврологічними розладами, які вживають психоактивні речовини більш вразливі до COVID-19 і можуть мати більший ризик важкого перебігу і смерті в результаті COVID-19.

Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть при безсимптомному перебігу коронавірусу.

Новий варіант штаму омікрон

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, на території нашої країни зареєстровано варіанти омікрону BA.1 та BA.2.

"Поки що це поодинокі випадки. Але насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то справді цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження у людей, що повернулися з-за кордону", – сказав санлікар.

Важливо відзначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму дельта. Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

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