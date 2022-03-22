В Україні почнуть виготовляти пігулки від СOVID-19

У дітей дуже часто проявляється постковідний синдром/Колаж: "Сьогодні"
Україна стала однією з небагатьох країн світу, де вироблятимуть оральний протиковидний препарат Pfizer. Наразі виробництво налагоджує фармацевтична компанія "Дарниця".
Про це повідомляється на сайті компанії.
Заява
"Ми виграли конкурс та підписала угоду із організацією МРР (The Medicines Patent Pool) на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer нірматрелвіру (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir). Наразі "Дарниця" є першою та єдиною в Україні фармацевтичною компанією із правом розробки та виробництва цього генеричного препарату для поставок у 95 країн світу, в тому числі і Україну. Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень. Застосовується для уникнення погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації", – сказано у заяві "Дарниці".
Пандемія
- На тлі війни, розв'язаної в Україні міжнародним військовим злочинцем Володимиром Путіним, на другий план відсунулась ситуація із пандемією коронавірусу. Проте люди продовжують хворіти та вмирати через тяжку форму захворювання.
- 23 лютого – за день до вторгнення рашистських військ в Україну – експерти говорили, що у березні нашу країну чекає новий виток епідемії COVID-19.
- Очікувалося, що кількість добових заражень COVID-19 на початку березня коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих за добу. Проте нині Мінздрав уже не публікує даних про захворюваність на коронавірус в Україні. З 1 березня до сьогодні така статистика не надається і міжнародним платформам.