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Ни одной оранжевой: Украина обновила список карантинных зон

Инна Собора
16 декабря, 08:55
Большинство регионов страны перешли в желтую зону адаптивного карантина из-за COVID-19

В Украине осталось 8 красных зон карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновились карантинные зоны. По состоянию на утро 16 декабря ни одна область не находится в оранжевой или зеленой зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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При этом в красной зоне остаются восемь регионов. Винницкая и Хмельницкая области попали туда вчера, 15 декабря. Остальные области в желтой зоне.

Карантинные зоны в Украине 16 декабря

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская (области).

Желтая

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  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировано 9590 новых подтвержденных случаев COVID-19, что на тысячу больше, чем в предыдущие сутки.

Среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2089 человек, летальных исходов – 355, выздоровели – 25 499 человек.

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