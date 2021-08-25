В Украине непривитым от COVID-19 отказывают в работе? Мы проверили слухи

Один из случаев отказа в трудоустройстве зафиксировали в Запорожье. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине стали отказывать в трудоустройстве невакцинированным соискателям работы. На днях один из первых таких случаев произошел в Запорожье.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Мне 53 года, по семейным обстоятельствам около года тому назад я уволилась из госструктуры. После годичной паузы взялась за поиски новой работы. Нашла неплохую вакансию кассира в магазине крупной торговой сети прямо возле дома. Заполнила анкету, прошла несколько собеседований с менеджерами по персоналу, после чего моя кандидатура была одобрена", – рассказала нам жительница Запорожья Валентина Моисеенко (фамилия изменена).

К этому она добавила, что накануне собеседования она прошла стандартный медосмотр.

"Потому как предстояла работа с продуктами питания, то нужно было пройти обследование. После медосмотра я получила заключение, что со мной все в порядке – никаких инфекционных заболеваний у меня не обнаружили. Менеджер по персоналу зафиксировал это, но сказал, что на дату приема на работу в их магазин я должна быть привита от коронавируса. Не отношу себя к радикальным антипрививочникам, но все же воздерживаюсь от прививки. Возмутило то, что в такой ультимативной форме поставили такое условие. В итоге я отказалась от работы в этом магазине", – рассказала нам соискательница работы.

Впрочем, как оказалось, такой позиции, видимо, придерживаются пока лишь на местах, локально. В колл-центре этой компании нам ответили однозначно: "На данный момент официальной обязательности вакцинироваться нет. То есть, вакцинирование – это на усмотрение сотрудников или же тех, кто устраивается на работу. Законодательно никто не имеет права заставить сотрудника вакцинироваться. Своими сотрудникам мы лишь рекомендуем вакцинироваться".

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Так ли это на самом деле?

Адвокат, мониторящий тему вакцинации, Иван Либерман говорит, что, по его данным, случай в Запорожье – уже не единственный.

"По моим данным – это не единственный случай. Другими словами, создают условия, которыми ограничивают право выбора. По закону у нас нет обязательной вакцинации, – говорит Иван Либерман. – Таким образом, официальный отказ будет точно незаконным. Если это оспорить в суде – это перспективно. Если говорить о неофициальном отказе – это тоже за рамками закона, но это не оспоришь. Что касается общей тенденции, то все идет к тому, чтобы создать условия для общей вакцинации. Чтобы все были вакцинированы. Кроме того, все это побуждает к покупке у неустановленных лиц сертификатов вакцинации".

При этом Либерман не исключил, что в Украине все же могут ввести закон, который будет обязывать вакцинироваться от коронавируса.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат одержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дата срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или

о тестировании на COVID-19.

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

Ранее мы сообщали, что ЕС начнет принимать украинские COVID-сертификаты не сразу после их признания.

Также напомним, в Украине центры вакцинации будут работать в выходные и праздники.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: