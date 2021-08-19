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ЕС начнет принимать украинские COVID-сертификаты не сразу после их признания

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
19 августа, 13:47
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Европейскому Союзу нужно время на подключение новых стран к общей системе совместимости сертификатов вакцинации от коронавируса
COVID-сертификаты стали доступны для Android. Коллаж: "Сегодня"
COVID-сертификаты стали доступны для Android. Коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз начнет принимать украинские COVID-сертификаты с 20 августа, хотя официально признал их 19 августа. Сутки понадобятся на то, чтобы подключить Украину к европейской системе совместимости сертификатов.

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Об этом сообщила Европейская комиссия (ЕК). Кроме Украины, к системе подключат Турцию и Северную Македонию.

"Страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня (20 августа. – Ред.) на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – говорится в сообщении ЕК.

Украина, в свою очередь, начнет признавать COVID-сертификаты всех стран, которые тоже внесены в европейскую систему. В Еврокомиссии уверены, что такая система поможет оживить рынок международных путешествий, в том числе за пределы ЕС.

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