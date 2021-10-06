В Украине несколько областей могут попасть в красную зону карантина

В красных зона будут проверять наличие COVID-сертификатов / Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Будет действовать ряд ограничений.

Об этом сообщил примьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Реклама

Ограничения

Общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

Работники полиции и других полномочных органов смогут проверять наличие COVID-сертификатов.

Какие области в зоне риска?

Критериям красной зоны, по информации РБК-Украина, отвечают:

Реклама

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в "красную" зону", – говорится в сообщении.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Что запрещено в красной зоне?

В красной зоне карантина запрещено:

Реклама

работа кафе и ресторанов (можно на вынос),

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют "зеленый" COVID-сертификат,

проведение массовых мероприятий,

работа учреждений культуры,

работа отелей и хостелов.

Ранее мы писали: