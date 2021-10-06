В Україні кілька областей можуть потрапити до "червоної зони" карантину

В червоних зонах перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів/Колаж "Сьогодні"

У найближчі дні кілька областей України можуть потрапити до "червоної зони". Діятиме низка обмежень.

Про це повідомив прем'єра-міністр України Денис Шмигаль.

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Обмеження

Громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

Працівники поліції та інших повноважних органів зможуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів.

Які області в зоні ризику?

Критеріям "червоної зони", за інформацією РБК-Україна, відповідають:

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Харківська,

Запорізька,

Херсонська області.

"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної зони", – йдеться в повідомленні.

Також в зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Що заборонено в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину заборонено:

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робота кафе і ресторанів (можна навинос),

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників, мають "зелений" COVID-сертифікат,

проведення масових заходів,

робота закладів культури,

робота готелів і хостелів.

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