В Україні кілька областей можуть потрапити до "червоної зони" карантину

В червоних зонах перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів/Колаж "Сьогодні"
У найближчі дні кілька областей України можуть потрапити до "червоної зони". Діятиме низка обмежень.
Про це повідомив прем'єра-міністр України Денис Шмигаль.
Обмеження
Громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.
Працівники поліції та інших повноважних органів зможуть перевіряти наявність COVID-сертифікатів.
Які області в зоні ризику?
Критеріям "червоної зони", за інформацією РБК-Україна, відповідають:
- Харківська,
- Запорізька,
- Херсонська області.
"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної зони", – йдеться в повідомленні.
Також в зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
Що заборонено в "червоній зоні"?
У "червоній зоні" карантину заборонено:
- робота кафе і ресторанів (можна навинос),
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників, мають "зелений" COVID-сертифікат,
- проведення масових заходів,
- робота закладів культури,
- робота готелів і хостелів.
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