В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19. Сколько прививок сделали за сутки

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 786 299 желающих

За прошедшие сутки, 8 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 109 160 человек. Это на 4480 больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 3 306 008 человек. Вакцинацию завершили уже 1 082 602 человека – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 3 306 008 человек.

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В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1525 пунктов прививок и 35 центров вакцинации.

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Также напомним, в ООН заявили, что COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма.

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