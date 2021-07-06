Грипп придет раньше Pfizer. Главный санврач призвал украинцев делать прививки тем, что есть

Игорь Кузин призвал граждан Украины успеть вакцинироваться перед осенью, ведь потом риски заболеть будут выше

Игорь Кузин считает, что все вакцины от коронавируса в Украине эффективны и безопасны. Коллаж: "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что все вакцины, которые зарегистрированы в стране, являются одинаково эффективными и безопасными.

Об этом он сказал в интервью "ТСН".

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Кузин считает, что мнение украинцев относительно того, что препарат Pfizer лучше, чем CoronaVac, является ошибочным. Чтобы было время на формирование собственного иммунитета, он призвал граждан вакцинироваться перед осенним периодом.

"Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, гриппом, парагриппом и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека было максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас", – сказал Кузин.

Он отметил, что чем меньше времени будет оставаться до осени и зимы, тем более расширенный перечень вакцин и в большем количестве будет поступать в Украину.

"Как по мне, они все эффективные, безопасные и показывают научно доказанную эффективность", – сказал Кузин.

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Напомним, мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Также мы писали о том, что в Украине уже есть двое больных со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.

Кроме того, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"- штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

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