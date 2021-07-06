Грип прийде раніше за Pfizer. Головний санлікар закликав українців робити щеплення тим, що є

Ігор Кузин закликав громадян України встигнути вакцинуватися напередодні осені, адже потім ризики захворіти будуть вище

Ігор Кузин вважає, що всі вакцини від коронавірусу в Україні ефективні і безпечні. Колаж: "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що всі вакцини, які зареєстровані в країні, є однаково ефективними і безпечними.

Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН".

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Кузін вважає, що думка українців щодо того, що препарат Pfizer кращий, ніж CoronaVac, є помилковою. Щоб був час на формування власного імунітету, він закликав громадян вакцинуватися перед осіннім періодом.

"Ми будемо стикатися зі звичайними ГРВІ, грипом, парагрипом та іншими вірусами, а також з коронавірусною хворобою. Тому раджу вакцинуватися зараз, щоб у кожної людини було максимум часу на формування адекватного власного імунітету. І вакцинуватися тієї вакциною, яка доступна зараз", – сказав Кузін.

Він зазначив, що чим менше часу залишатиметься до осені і зими, тим більш розширений перелік вакцин і в більшій кількості надходитиме в Україну.

"Як на мене, вони всі ефективні, безпечні та показують науково доведену ефективність", – сказав Кузін.

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Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Також ми писали про те, що в Україні вже є двоє хворих зі штамом "Дельта", вони повернулися з Росії. Ймовірно, саме там і підхопили хворобу.

Крім того, в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. У зв'язку з цим в країні можуть посилити карантин.

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