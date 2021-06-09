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Украина пострадала от непогоды. Какие области обесточены

9 июня, 07:46

Мария Дмитренко

Люди остались без света из-за сильных порывов ветра и гроз – бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение

В Украине снова бушевала непогода. Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы на утро 9 июня оказались обесточенными 60 населенных пунктов.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в 5 областях, а именно:

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Ранее мы сообщали, что ливень затопил Днепр. Особо креативные горожане устроили прогулку на байдарках. Так, по улице Столяра очевидцы запечатлели мужчину в гребной лодке.

Также напомним, мощный ливень затопил Херсон и Харьков. Многие улицы превратились в реки, образовались пробки.

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