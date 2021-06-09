Украина пострадала от непогоды. Какие области обесточены

В Украине снова бушевала непогода. Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы на утро 9 июня оказались обесточенными 60 населенных пунктов.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались люди в 5 областях, а именно:
- Житомирская – 21 населенный пункт;
- Донецкая – 20 населенных пунктов;
- Киевская – 14 населенных пунктов;
- Черновицкая – 4 населенных пункта;
- Запорожская – 1 населенный пункт.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали, что ливень затопил Днепр. Особо креативные горожане устроили прогулку на байдарках. Так, по улице Столяра очевидцы запечатлели мужчину в гребной лодке.
Также напомним, мощный ливень затопил Херсон и Харьков. Многие улицы превратились в реки, образовались пробки.
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