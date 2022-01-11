В Украине обновили дату обязательной вакцинации от COVID-19: кому нужно спешить

За сутки в Украине 96 385 человек вакцинировались против COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Медики, коммунальщики и местные чиновники в Украине должны привиться от COVID-19 до 31 января. Работников этих учреждений могут отстранить от работы, если они не сделают прививки в срок.

Об этом сообщает Минздрав.

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Детали

31 января 2022 вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширил перечень профессий, которым нужно обязательно вакцинироваться от COVID-19. Это работники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

"Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого", – добавили в Минздраве.

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Статистика вакцинации в Украине

За сутки в Украине 96 385 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 242 человека, полностью иммунизированы 59 075 человек.

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