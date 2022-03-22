В Украине объявили подозрение кремлевским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

Скабеевой и Киселеву объявили подозрение/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине объявили подозрение кремлевским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус — подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны. Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", — сообщила Венедиктова.

В Украине впервые сообщили о подозрении оккупанту за изнасилование

Российскому военному сообщили о подозрении за изнасилование женщины в Киевской области. Также военнослужащий убил мужа пострадавшей и угрожал малолетнему ребенку. Известно, что военный был пьян, когда совершал эти преступления.

"К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену", — сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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