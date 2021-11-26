В Украине объявили штормовое предупреждение: на улицах будет опасно

В Украине ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 26 ноября, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. На территории всех областей ожидается сильный ветер в ближайший час.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Штормовое предупреждение

В ближайший час, с удержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября ожидаюся порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с. Кроме того, будет держаться I уровень опасности – желтый.

Погода на 26 ноября

В пятницу, 26 ноября, в Украине ожидается почти сухая погода. Лишь в трех областях прогнозируют осадки.

В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. На западе температура составит 5-10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов.

Реклама