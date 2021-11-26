В Україні оголосили штормове попередження: на вулицях буде небезпечно

В Україні погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 26 листопада, в Україні синоптики оголосили штормове попередження. На території всіх областей очікується сильний вітер найближчої години.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Штормове попередження

Найближчої години, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с. Крім того, триматиметься I рівень небезпечності – жовтий.

Погода на 26 листопада

У п'ятницю, 26 листопада, в Україні очікується майже суха погода. Лише у трьох областях прогнозують опади.

Упродовж дня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході температура становитиме 5-10 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів.

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У північних регіонах температура становитиме 3-8 градусів тепла. На півдні – +4-11 градусів.

У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +8-10 градусів.