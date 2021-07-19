В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать удара стихии

Из-за сильных осадков в некоторых районах ожидается повышение уровня воды в реках, а также угроза схода селевых потоков

С началом рабочей недели в Украину вернулись дожди и даже похолодание, но это еще не все. Сегодня в нескольких областях страны ожидается ухудшение погодных условий – синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

19 июля в Карпатах сильные дожди, ливни. В западных, северных, Винницкой, днем в Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В связи с ожидаемыми значительными осадками, 19-20 июля на реках бассейнов Прут и Сирет ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1,0 м. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. В горных районах существует угроза схода селевых потоков (желтый уровень опасности).

Также сегодня в Украине, кроме большинства западных, Житомирской и южных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.

Тем временем, пока некоторые страны Европы страдают от потопа, в Испании и России вспыхнули масштабные пожары. Подробней об этом в сюжете: