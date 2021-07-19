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Грозы и снижение температуры: прогноз погоды на 19 июля (карта)

19 июля 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На западе будет поливать и грохотать, зато температура там немного спала и в среднем составит около 24-26 градусов

В Украине в ближашие дни будет очень жарко

В Украине в ближашие дни будет очень жарко

В понедельник, 19 июля, на Украину продолжат свое наступление грозы, а вот температура незначительно, но снизится, правда, не везде.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в первый рабочий день будет около 30 градусов, также обещают небольшую грозу и облачность. В северных Черниговской и Сумской областях жара пока сохранится – там 30-32 градуса и также грозы.

Будет поливать и грохотать и на западе, зато температура там немного спала и в среднем составит около 24-26 градусов. Самой жаркой областью снова становится Закарпатье – 25-27 градусов.

В центре также ожидаются грозы, но и жара пока никуда не уйдет – 30-32 градуса.

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На востоке в понедельник будет очень жарко – синоптики обещают до 36 градусов и никаких осадков. Как и в южных областях и Крыму.

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Напомним, известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

А в Украину идет пылевая буря из Сахары – смотрите об этом подробнее в нашем сюжете:

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