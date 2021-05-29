Традиционные дожди? Какой будет погода в Украине на Троицу

В первый месяц лета дожди будут заливать Украину, но на Троицу погода может значительно улучшиться – прогноз народного синоптика на 20 июня

Традиционно на Троицу, которую в этом году празднуют 20 июня, Украину заливает дождями. Но, в этом году ситуация может измениться – народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует теплую и сухую погоду.

Об этом сообщает "Сегодня".

В июне у нас в этом году два праздника: церковный – Троица по православному календарю и общегосударственный, день Конституции – 28 июня.

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Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня: в этом году на Троицу должно быть тепло и сухо. Но уже с 23 июня страну накроет мощный циклон, который принесет дожди. В то же время, в стане будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах.

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На день Конституции погода должна улучшиться, будет солнечно, но прохладно, не выше 20-22 градусов тепла.

На погодных сайтах ситуация немного отличается, дожди будут заливать западные и северные области Украины практически ежедневно, и Троица не станет исключением. Но, в остальных областях, прежде всего в восточных, ожидается сушь с 15 по 25 июня. На Полтавщине, Черкащине и граничащих с ними областях в этот день прогнозируют краткие, но интенсивные ливни. В Киеве и области на Троицу – ливни.

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.