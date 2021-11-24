В Украине оранжевых областей стало больше: кто приближается к локдауну

Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 24 ноября в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Черновицкая область перешла в оранжевую.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1183, а медработников – 287.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4077 человек;

летальных исходов – 595;

выздоровели – 29 044 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболел – 3 367 461 человек;

выздоровел – 2 825 641 человек;

летальных исходов – 82 913.

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

Луганская,

Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

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город Киев,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

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