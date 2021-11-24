В Украине оранжевых областей стало больше: кто приближается к локдауну

Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 24 ноября в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Черновицкая область перешла в оранжевую.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Минздрав обновил карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская
- Черновицкая (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская (области)
В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1183, а медработников – 287.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4077 человек;
- летальных исходов – 595;
- выздоровели – 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболел – 3 367 461 человек;
- выздоровел – 2 825 641 человек;
- летальных исходов – 82 913.
Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?
Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:
- Луганская,
- Львовская.
В ближайшее время к ним могут присоединиться:
- город Киев,
- Донецкая,
- Одесская,
- Херсонская области.