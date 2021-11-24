Опасный штамм Delta и новая вспышка: какая COVID-ситуация в Украине

Кроме того, на карантин закрыли три группы в детском саду №13 и по одной группе – в садах №5 и №12, а также в начальной школе №9.

Отмечается, что детей отправили на карантин на 7-10 дней.

Новая вспышка COVID-19может быть в Украине с начала 2022 года. Также это будет зависить от вспышки болезни в Европе. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В Украине можно ожидать рост заболеваемости, если не ввести локдаун, убежден Юрий Ганиченко.

"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года. Рост заболеваемости с января 2022 года можно точно ожидать, если не будет введен локдаун, который в 2021 году помог отсрочить волну коронавируса — к середине февраля", – утверждает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Также ситуация с COVID-19 в Украине будет зависеть от вспышки болезни в Европе и карантинных ограничений, которые будут действовать в государстве.

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

Луганская,

Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

город Киев,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесская область "передумала" выходить из красной зоны

Одесская область должна была выйти из красной карантинной зоны 22 ноября. Но это не случилось из-за того, что эпидемиологические показатели не улучшились. Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков.

Как рассказал Волошенков, количество госпитализированных за сутки, количество тех, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зону.