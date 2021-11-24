Небезпечний штам Delta та новий спалах: яка COVID-ситуація в Україні

Крім того, на карантин закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садках №5 та №12, а також у початковій школі №9.

Зазначається, що дітей відправили на карантин на 7-10 днів.

Новий спалах COVID-19 може бути в Україні з початку 2022 року. Також це залежатиме від спалаху хвороби у Європі. Про це повідомляє керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

В Україні очікується зростання захворюваності, якщо не ввести локдаун, переконаний Юрій Ганіченко.

"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року. Зростання захворюваності з січня 2022 року можна точно очікувати, якщо не буде введено локдаун, який у 2021 році допоміг відстрочити хвилю коронавірусу – до середини лютого", – стверджує керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Також ситуація з COVID-19 в Україні залежатиме від спалаху хвороби в Європі та карантинних обмежень, які діятимуть у державі.

Хто залишить "червону зону" вже найближчим часом?

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:

Луганська,

Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

місто Київ,

Донецька,

Одеська,

Херсонська області.

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

Одеська область "передумала" виходити з "червоної зони"

Одеська область мала вийти з "червоної" карантинної зони 22 листопада. Але це не сталося через те, що епідеміологічні показники не покращалися. Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков.

Як розповів Волошенков, кількість госпіталізованих за добу, кількість тих, які перебувають у клініках – за індикаторами поки що не відповідають "помаранчевій зоні".