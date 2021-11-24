В Україні "помаранчевих" областей побільшало: хто наближається до локдауну

Карантин в Україні продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 24 листопада в Україні зменшилася "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла до "помаранчевої".

Про це свідчать дані МОЗ.

В Україні новий спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.

Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3367461 особа;

одужало – 2 825 641 особа;

летальних наслідків – 82 913.

Хто залишить "червону зону" вже найближчим часом?

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:

Луганська,

Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

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місто Київ,

Донецька,

Одеська,

Херсонська області.

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