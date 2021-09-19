В Украине от коронавируса полностью вакцинировались более 5 млн человек

В Украине продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 18 сентября, в Украине от COVID-19 вакцинировались 58 605 человек. В то же время количество новых инфицированных уменьшилось.

Об этом сообщает Минздрав.

Одну дозу получили 34 743 украинца, а полностью иммунизированные — 23 862. С начала кампании по вакцинации против коронавируса привито 6 282 898 человек, из них одну дозу получили 6 282 896, полностью иммунизированы — 5 137 923 (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 420 819 прививок.

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Плюсы для вакцинированных

Если в Украине будет введен "желтый" уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу.

Ограничения "желтого" уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

При условии наличия у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Ранее мы информировали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций.

Кроме того, Украина получила новое оборудование для определения штаммов коронавируса.