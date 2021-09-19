За сутки в Украине выявили почти 4000 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки выявили 3983 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2251 случаев меньше чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 348 381 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 46 жителей Украины (всего – 54 875). Вылечить удалось 2 230 852 инфицированных (546 – за последние сутки).
Привилегии для вакцинированных в Украине
- Согласно принятым изменениям, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.
- При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.
- Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
- В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.
- При наличии у украинца, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.
Ранее мы сообщали, что в начале сентября Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.
Также напомним, COVID-сертификат можно будет распечатать из "Дії" в ближайшее время.