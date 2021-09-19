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За сутки в Украине выявили почти 4000 новых случаев коронавируса

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 сентября, 08:16
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Коронавирус продолжает распространяться по стране, за сутки умерли 46 украинцев
Несмотря на высокие темпы вакцинации, в Украине с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания
Несмотря на высокие темпы вакцинации, в Украине с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 3983 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2251 случаев меньше чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 348 381 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 46 жителей Украины (всего – 54 875). Вылечить удалось 2 230 852 инфицированных (546 – за последние сутки).

Информация от МОЗ
Информация от МОЗ / Фото: Минздрав

Привилегии для вакцинированных в Украине

  • Согласно принятым изменениям, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.
  • При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.
  • Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
  • В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.
  • При наличии у украинца, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Ранее мы сообщали, что в начале сентября Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

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Также напомним, COVID-сертификат можно будет распечатать из "Дії" в ближайшее время.

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