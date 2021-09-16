COVID-сертификат можно будет распечатать из "Дії" в ближайшее время

Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "1+1", сообщила пресс-служба Министерства.

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"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", – говорится в сообщении.

Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки.

Как получить цифровой COVID-сертификат

По-прежнему сертификаты будут доступны в приложении "Дія". Однако для тех украинцев, кто не имеет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют Дія.Подписи или не пользуются приложением "Дія" будет доступна опция распечатать сертификат на портале "Дія".

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Для того, чтобы сгенерировать сертификат необходимо будет сделать несколько кликов:

Авторизоваться на портале "Дія".

Необходимо выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат".

Заявление на получение сертификата необходимо будет подписать квалифицированной электронной подписью.

На портале можно будет воспользоваться как Дія.Подписью, которая генерируется в одноименном приложении, так и любой другой электронной подписью.

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