Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

COVID-сертификат можно будет распечатать из "Дії" в ближайшее время

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 сентября, 21:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "1+1", сообщила пресс-служба Министерства.

Реклама

"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", – говорится в сообщении.

Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки.

Как получить цифровой COVID-сертификат

По-прежнему сертификаты будут доступны в приложении "Дія". Однако для тех украинцев, кто не имеет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют Дія.Подписи или не пользуются приложением "Дія" будет доступна опция распечатать сертификат на портале "Дія".

Реклама

Для того, чтобы сгенерировать сертификат необходимо будет сделать несколько кликов:

  • Авторизоваться на портале "Дія".
  • Необходимо выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат".
  • Заявление на получение сертификата необходимо будет подписать квалифицированной электронной подписью.

На портале можно будет воспользоваться как Дія.Подписью, которая генерируется в одноименном приложении, так и любой другой электронной подписью.

Ранее мы писали

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 сентября 1991. В селе Романовка на Житомирщине открыт литературно-мемориальный музей-усадьба семьи Рыльских...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
5 744 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять