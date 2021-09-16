Украина потратила на борьбу с COVID-19 десятки миллиардов

Всего на 2021 год предусмотрено более 36 млрд гривен

Расходы на борьбу с COVID-19 с начала года превысили 30 млрд грн. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за 8 месяцев на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд грн. Всего на 2021 год предусмотрено более 36 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мер по усилению способности здравоохранения, в частности в борьбе с коронавирусом. Проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на более 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на сознание граждан о важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания. Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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По данным ведомства, средства были потрачены на такие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и услуг по вакцинации населения от COVID-19 – 11,8 млрд грн;

на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн;

приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн;

на обеспечение больниц кислородом – 0,5 млрд грн из направленных 0,75 млрд грн;

на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; на выплату больничных – 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн;

на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Госбюджет-2022 против COVID-19

В 2022 году на борьбу с пандемией коронавируса в Украине хотят выделить 6 млрд грн.

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Как заявил министр финансов Сергей Марченко на заседании Кабмина, расходы на медицину в 2022 году вырастут до 197,2 млрд грн – это на 31 млрд больше чем в 2021 году.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что по сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое.

"Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 грн", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 грн, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 грн.

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Напомним, что Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Привели к международным стандартам.

Также напомним, что вакцинированные от Covid-19 получат привилегии.