Определять Дельту станет проще – Украина получила новое оборудование для определения штаммов

Мощность секвенатора составляет 400 образцов в месяц

Украина сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса. Коллаж: "Сегодня"

Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины сможет самостоятельно определять штаммы коронавируса. Ранее образцы приходилось отправлять в лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),

Об этом сообщил Минздрав.

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Мощность секвенатора (выявления новых штаммов) – 400 образцов в месяц.

По словам главы ведомства Виктора Ляшко, возможность самостоятельно определять штаммы вируса является вопросом национальной безопасности.

"Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. К этому времени Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время",– рассказал Ляшко.

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Минздрав также проинформировал, что для лабораторных центров каждой области Украины за счет государства было закуплено:

58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделения из вируса для дальнейшего анализа);

55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);

4 роботизированные и автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме будут обеспечивать выполнение этапа экстракции РНК и внесения амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

Украина потратила на борьбу с COVID-19 десятки миллиардов

Ранее мы сообщали, что в Украине за 8 месяцев на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд грн. Всего на 2021 год предусмотрено более 36 млрд грн.

"Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мер по усилению состоятельности здравоохранения, в частности в борьбе с коронавирусом. Проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий более чем на 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на сознательность граждан относительно важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания. Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По данным ведомства, средства были потрачены на такие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и по вакцинации населения от COVID-19 – 11,8 млрд грн;

на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн;

приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты учреждениями Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн;

на обеспечение больниц кислородом – 0,5 млрд грн из направленных 0,75 млрд грн;

на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; на выплату больничных – 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн;

на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн из предусмотренного 1 млрд грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд гривен (98% направленных средств).

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В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Напомним, что Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Документ привели к международным стандартам.

Также напомним, что вакцинированные от COVID-19 получат привилегии.