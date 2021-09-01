В Украине отмечают День знаний – все подробности (онлайн)

1 сентября – очень волнительный день для школьников и студентов. / Фото: Getty Images

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Традиционно в этот день в школах и университетах начинается учебный год. Особенное значение праздник имеет для первоклассников и первокурсников, которые с нетерпением ждут первого учебного дня.

8:46 Накануне 1 сентября цветы подорожали и на утро цены такие:

Роза – от 30 до 80 грн/шт

Астра – 25 грн

Гвоздика – 25 грн

Хризантемы – до 500 грн.

В среднем праздничный букет стоит около 500 грн, корзинка – 250 грн.

8:41 Возле Новопечерской школы в Киеве на улице Михаила Драгомирова собираются школьники и их родители. На улице заметили много элитных авто.

Как будет проходить празднование Дня знаний в этом году

В 2021 году День знаний уже во второй раз празднуют в условиях карантина, а следовательно, празднование требует соблюдения карантинных норм и ограничений. Так, в Минздраве подготовили рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы подготовить праздник детям, не подвергая их здоровье опасности.

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Торжественные линейки не являются обязательными. Решение, проводить празднование или нет, принимает администрация школы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний.

Также напомним, на Донбассе первоклассников поздравили благотворители и спортсмены.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: