Не имитируйте обучение и будьте открытыми для нового. Зеленский поздравил с Днем знаний

Президент Украины отметил, что мотивация учить и учиться – это всегда самая большая инвестиция

Зеленский опубликовал пост в Telegram c поздравлением. / Фото: president.gov.ua

1 сентября – безусловно, радостный и важный день. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня знаний.

"Пора возвращаться к учебе. Многие люди еще не совсем чувствуют, кардинальные изменения в глобальном мире возможны уже в ближайшие десятилетия. Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения – все развивается очень стремительно и создает ранее невиданные вызовы для государств, бизнеса и успеха каждого человека. Чтобы адаптироваться к такой трансформации, надо не просто получить определенные знания и компетенции, а сделать совершенным собственно умение учиться и всегда искать новые знания, не останавливаться", – написал Зеленский в своем Telegram.

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Президент добавил, что государство выполняет свою часть задачи.

"Мы обновляем школы по всей стране и за ближайшие годы сделаем образовательную инфраструктуру Украины действительно современной. Правительству поставлено ​​четкое требование ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль. Это должно быть учтено и при подготовке бюджета-2022", – отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что уже заработала программа "Здоровая Украина", значительная часть которой посвящена именно активностям школьников и студентов.

"Культура спорта и здоровья – это то, чему также нужно учиться, чтобы иметь качественную жизнь. А условия для этого государство гарантирует. Но ключевое – это мотивация. Ее невозможно обеспечить решением любого должностного лица или реализацией любой реформы. Мотивация учить и учиться – это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и хочется пожелать сегодня каждому. Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя тем больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни", – подытожил президент.

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Как будет проходить празднование Дня знаний

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В 2021 году День знаний уже во второй раз празднуют в условиях карантина, а следовательно, празднование требует соблюдения карантинных норм и ограничений. Так, в Минздраве подготовили рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы подготовить праздник детям, не подвергая их здоровье опасности.

Торжественные линейки не являются обязательными. Решение, проводить празднование или нет, принимает администрация школы.

Если планируется торжественная линейка:

Мероприятие лучше провести под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке)

Стоит разделить учеников разных возрастных групп/классов;

Следует избегать формирования скопления людей и следить за соблюдением дистанции 1,5, м;

Лучше воздержаться от приглашения лиц, не являющихся сотрудниками школы: развлекательных коллективов, аниматоров и прочих;

Мероприятие может быть насыщенным и ярким, но лучше сократить время его проведения.

Если планируется альтернативный вариант празднования:

Стоит организовать празднование в каждом классе отдельно;

Вместо активности в помещении лучше отдать предпочтение празднованию под открытым небом;

Лучше провести День знаний в интерактивной форме.

Ранее мы сообщали, что в Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний.

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Также напомним, сколько стоят цветы 1 сентября в Киеве.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: