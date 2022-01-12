В Украине ожидается сильный мороз: прогноз погоды на 12 января (карта)

Кроме морозной погоды ожидается сильный ветер/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В среду, 12 января, в Украине осадков не прогнозируют. По сравнению с предыдущим днем, в стране снизится температура, ожидается сильный мороз

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Прогнозируют переменную облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе синоптики прогнозируют 5-11 градусов мороза. На востоке ожидается от -5 до -10 градусов.

В северных регионах — 9-15 градусов ниже нуля. На юге прогнозируют от -5 до -6 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 13-15 градусов мороза, а в Симферополе тоже будет сухо — от -2 до -4 градусов.

Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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