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В Украине ожидается сильный мороз: прогноз погоды на 12 января (карта)

Владимир Козырь
12 января, 06:00
В этот день температура будет достигать 15 градусов мороза.

Кроме морозной погоды ожидается сильный ветер/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В среду, 12 января, в Украине осадков не прогнозируют. По сравнению с предыдущим днем, в стране снизится температура, ожидается сильный мороз

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Прогнозируют переменную облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе синоптики прогнозируют 5-11 градусов мороза. На востоке ожидается от -5 до -10 градусов.

В северных регионах — 9-15 градусов ниже нуля. На юге прогнозируют от -5 до -6 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 13-15 градусов мороза, а в Симферополе тоже будет сухо — от -2 до -4 градусов.

Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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