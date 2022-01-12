В Україні очікується сильний мороз: прогноз погоди на 12 січня (карта)

Окрім морозної погоди очікується сильний вітер/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
У середу, 12 січня, в Україні опадів не прогнозують. У порівнянні з попереднім днем, в країні знизиться температура, очікується сильний мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні не буде ні дощу, ні снігу. Прогнозують мінливу хмарність. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.
На заході синоптики прогнозують 5-11 градусів морозу. На сході очікується від -5 до -10 градусів.
У північних регіонах – 9-15 градусів нижче нуля. На півдні прогнозують від -5 до -6 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 13-15 градусів морозу, а в Сімферополі теж буде сухо – від -2 до -4 градусів.
Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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