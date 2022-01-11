Температура падає з кожним днем: прогноз погоди в Україні на 11 січня (карта)

Сьогодні по всій території країни очікується мороз, а також можлива ожеледиця

Цього дня місяцми варто очікувати 6 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 11 січня, в Україні опадів не прогнозують. Порівняно з попереднім днем, температура знизиться, очікується мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні не буде ні дощу, ні снігу. Прогнозують хмарну погоду. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході синоптики прогнозують 1-5 градусів морозу. На сході очікується від -3 до +1 градуса.

У північних регіонах — 2-6 градусів нижче нуля. На півдні прогнозують від -3 до +1 градуса.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів морозу, а в Сімферополі теж буде сухо – від -1 до +1 градуса.

Через морозну погода на дорогах можлива ожеледиця.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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