В Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca: чем теперь будут прививать

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В Украине для вакцинации населения от коронавируса почти не осталось прививок Covishield и SK-Bio британско-шведского производителя AstraZeneca. Часть вакцины зарезервировано для введения второй дозы.
Об этом сообщает Минздрав в Facebook.
Вакцина для первой дозы закончилась в таких областях:
- Винницкая;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Вакцинация первой дозой в перечисленных регионах вновь начнется после получения новой партии препаратов против коронавируса.
Пока украинцы во всех регионах вакцинируются препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.
Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.
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