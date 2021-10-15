В Украине появилась первая красная зона, желтых почти не осталось

Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.

Об этом пишет Минздрав.

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Что под запретом в Херсонской области:

работа заведений общепита (кроме доставки и навынос);

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалы, бассейны и фитнес-центры;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют "зеленый" сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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Оранжевая зона

За последние сутки в оранжевую зону вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит так:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

В оранжевой зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

Желтая зона

В этой зоне адаптивного карантина пока остаются:

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Киев

Винницкая область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Полтавская область

Ровенская область

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