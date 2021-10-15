В Україні з'явилася перша "червона зона", "жовтих" майже не залишилося

МОЗ оновив карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні Херсонська область офіційно перейшла до "червоної зони". За останню добу в області підтвердили ще 709 нових COVID-випадків.

Про це пише МОЗ.

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Що під забороною в Херсонській області:

робота закладів громадського харчування (крім доставки і навинос);

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

спортзали, басейни і фітнес-центри;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не поширюються на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів і учасників мають "зелений" сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.

У "червоній зоні "дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

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"Помаранчева зона"

За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер цей список виглядає так:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

У "помаранчевій зоні" немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

"Жовта зона"

У цій зоні адаптивного карантину поки залишаються:

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Київ

Вінницька область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Полтавська область

Рівненська область

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