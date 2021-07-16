В Украине появится система мониторинга деятельности олигархов – Данилов

Секретарь СНБО Данилов ожидает, что ее подготовят до 7 сентября, перед рассмотрением закона об олигархах

До 7 сентября, перед новой сессией Верховной Рады, органы центральной исполнительной власти должны подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Поручили Аппарату Совета нацбезопасности, членам СНБО, Антимонопольному комитету, Службе безопасности, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга тех людей, которых мы с вами привыкли называть олигархами", – сказал Данилов.

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По его словам, этот проект позволит понимать, чем именно будет эта система мониторинга и кого она коснется.

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