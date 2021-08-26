В Украине появятся новые дорожные знаки – собран лучший мировой опыт

Hазработчики улучшили алгоритм размещения знаков на одной опоре / Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 ноября 2021 года в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения". Его разработали специалисты ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с "Агентами перемен".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По новым стандартам, все тексты на дорожных знаках должны быть написаны с большой буквы, появится новая форма стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки будут используются символы европейского образца.

Фото: Укравтодор

Также, определены четкие пропорции и расстояния между элементами текста и предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов.

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А для обеспечения безопасности пешеходов появятся новые обозначения диагональных пешеходных переходов и новые таблички для островков безопасности. Для велосипедистов предусмотрены новые знаки и таблички к дорожным знакам.

Кроме того, разработчики улучшили алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также появился новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.

Фото: Укравтодор

Отметим, что в новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества должны положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения на украинских дорогах.

Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел уже выдают специальные номерные знаки для электромобилей, надписи на которых нанесены зеленым цветом.

Кроме того, в полиции рассказали, как наказывают водителей за ЗD-номера на авто.