В Украине продают уникальный танк за 250 тыс. долларов – фото

В Украине продают танк. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель Умани опубликовал в Сети объявление о продаже танка. Его стоимость составляет 250 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Telegram-канале "First".

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На случай войны?

На онлайн-платформе ОЛХ появилось объявление о продаже танка ИС-3.

В объявлении сказано, что это музейный экспонат, который хранился в ангаре. За танк просят 250 тысяч долларов.

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В Украине продают танк. Скриншот объявления

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