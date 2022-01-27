В Украине продают уникальный танк за 250 тыс. долларов – фото

В Украине продают танк. Фото: коллаж "Сегодня"
Житель Умани опубликовал в Сети объявление о продаже танка. Его стоимость составляет 250 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Telegram-канале "First".
На случай войны?
На онлайн-платформе ОЛХ появилось объявление о продаже танка ИС-3.
В объявлении сказано, что это музейный экспонат, который хранился в ангаре. За танк просят 250 тысяч долларов.
В Украине продают танк. Скриншот объявления
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.
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