В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в среду

В Украину пришло календарное лето, вот только на улице погода так себе – будет и прохладно, и мокро

Июнь в Украине начался с достаточно прохладной погоды и завтра тоже жарко не будет. Также в среду нас снова ждут дожди с порывистым ветром.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, нынешний дождевой циклон, который сейчас над Украиной, 2 июня охватит большинство областей, местами будут грозы и сильный ветер.

На северо-западе небольшая вероятность дождя, а на юге без осадков.

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Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня 15-19 градусов, на юге и востоке местами до +20.

В Киеве 2 июня существует вероятность дождя и будет достаточно свежо, в пределах 16-17 градусов.

Диденко добавила, что потепление в Украине вернется в пятницу, а на следующей неделе тоже ожидаются приятные 20-25 градусов.

Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.