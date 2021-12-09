В Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией – кого отстранят уже сегодня

Отстраненным работникам не будут выплачивать зарплаты. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 9 декабря вступают в силу изменения в Приказ Минздрава по расширению перечня профессий, для которых прививка против коронавируса обязательна. Непривитые работники будут отстраняться.

Об этом напомнил главный санитарный доктор Игорь Кузин в Facebook.

Реклама

С сегодняшнего дня обязательно должны быть привиты:

соцработники,

сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,

сотрудники стратегически важных предприятий.

Не первые отстранения

В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, не вакцинировавшихся от коронавируса.

Без прививки не пускали на работу работников таких учреждений:

Реклама

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Условия отстранения от работы

Отстраненным не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. А вот увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой от коронавируса. Или ей нужна справка о противопоказаниях к вакцинации.

Раньше мы писали: