В Україні розширили список професій з обов'язковою вакцинацією – кого відсторонять вже сьогодні

Відстороненим працівникам не будуть виплачувати зарплати. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 9 грудня набирають чинності зміни до Наказу МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Нещеплених працівників будуть відсторонювати.

Про це нагадав головний санітарний лікар Ігор Кузін в Facebook.

Реклама

Відсьогодні обов'язково мають бути щеплені:

соцпрацівники,

співробітники державних підприємств, установ та організацій,

співробітники стратегічно важливих підприємств.

Не перші відсторонення

В Україні з 8 листопада почали відстороняти співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу.

Без щеплення не пускали на роботу працівників таких установ:

Реклама

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

вишів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Умови усунення від роботи

Відстороненим не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. А от звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж їй потрібна довідка про протипоказання до вакцинації.

Раніше ми писали: