В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19 – за сутки почти 12 тысяч

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 11 757 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2091 случай больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 423 379 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 194 жителя Украины (всего – 56 274). Вылечить удалось 2 255 191 инфицированного (3839 – за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, в детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19, госпитализированы дети.

Также напомним, четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону карантина.