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Новая вспышка COVID-19 в Украине неизбежна – когда ждать и что говорят ученые

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 09:16
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В ближайшее время количество новых случаев заражения будет расти
Коронавирус набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус набирает обороты. Фото: коллаж "Сегодня"

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали развитие коронавируса в Украине в начале октября. Количество новых заражений превысит 10 тысяч случаев.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук (НАН).

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Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 8100, 8326 в течение недели 29 сентября-5 октября 2021 года.

А 6-12 октября прогнозируют 11599, 10002 новых случая.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

  • В Украине за последние сутки выявили 9666 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3114 случаев больше, чем за предыдущие сутки.
  • Всего инфекцию подтвердили у 2 411 622 человек.
  • За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 217 жителей Украины (всего – 56 080).
  • Вылечить удалось 2 251 352 инфицированных (3281– за последние сутки).

Ранее мы сообщали, в детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19, госпитализированы дети.

Также напомним, четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону карантина.

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